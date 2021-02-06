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Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билеты

6 февраля, 05:11

Ксения Капустинская

Частота полетов будет постепенно увеличиваться

Лоукост-авиакомпания SkyUp откроет пять новых маршрутов из Киева и Львова в города Италии и Польши. Рейсы начнут осуществлять весной 2021 года:

Об этом свидетельствуют данные системы онлайн-бронирования билетов авиакомпании.

Рейс Киев – Лодзь сначала будет осуществляться два раза в неделю, а 25 апреля – четыре раза в неделю. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 731 грн в одну сторону (с учетом перевозки только ручной клади).

Львов – Лодзь будет летать два раза в неделю. Цена билетов – от 535 грн в одну сторону.

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Львов – Бергамо будет летать два раза в неделю. Билеты от 840 грн в одну сторону.

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Частота полетов по маршруту Киев – Бари – два раза в неделю. Цена билетов – от 1264 грн.

Киев – Катовице будет летать три раза в неделю. Цена билетов – от 756 грн.

Напомним, ранее SkyUp ввел платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации. Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту теперь составляет 18 евро.

Также с августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

А недавно в аэропорту Запорожья открылся новый терминал:

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Источник: Сегодня

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