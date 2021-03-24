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Украину завалили китайским чесноком: почему вырос импорт

24 марта, 14:54

Ксения Капустинская

Второе место по поставкам в нашу страну занял Египет

Украина за год увеличила импорт чеснока сразу на 34%, до 7,1 тыс. тонн в 2020-м. А за пять лет поставки чеснока выросли в два раза. Главные причины роста импорта – отсутствие собственного промышленного производства и вера людей в то, что чеснок якобы защищает от COVID-19.

Больше всего чеснока на украинский рынок везут из Китая – на его долю приходится аж 73% поставок, подсчитали аналитики УКАБ. Это неудивительно, ведь именно Поднебесная – мировой лидер по производству чеснока (70% глобального экспорта).

ТОП-3 стран-поставщиков чеснока в Украину:

  1. Китай – 5,2 тыс. тонн (73%).
  2. Египет – 1,7 тыс. тонн (24%).
  3. Иран – 0,2 тыс. тонн (3%).

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Сама Украина – лишь 10-я в мировом рейтинге производителей чеснока. Главная проблема заключается в том, что 99% объема производят хозяйства населения. Такой чеснок обычно не продается в сетях супермаркетов. Поэтому как только повышается спрос на этот продукт, растет и его импорт.

Напомним, в начале пандемии весной 2020 года украинцы буквально сметали чеснок с прилавков. При этом в ВОЗ предупреждали, что нет никаких подтверждений эффективности применения чеснока как средства профилактики от COVID-19.

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