Украину завалили китайским чесноком: почему вырос импорт

Украина за год увеличила импорт чеснока сразу на 34%, до 7,1 тыс. тонн в 2020-м. А за пять лет поставки чеснока выросли в два раза. Главные причины роста импорта – отсутствие собственного промышленного производства и вера людей в то, что чеснок якобы защищает от COVID-19.

Больше всего чеснока на украинский рынок везут из Китая – на его долю приходится аж 73% поставок, подсчитали аналитики УКАБ. Это неудивительно, ведь именно Поднебесная – мировой лидер по производству чеснока (70% глобального экспорта).

ТОП-3 стран-поставщиков чеснока в Украину:

Китай – 5,2 тыс. тонн (73%). Египет – 1,7 тыс. тонн (24%). Иран – 0,2 тыс. тонн (3%).

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Сама Украина – лишь 10-я в мировом рейтинге производителей чеснока. Главная проблема заключается в том, что 99% объема производят хозяйства населения. Такой чеснок обычно не продается в сетях супермаркетов. Поэтому как только повышается спрос на этот продукт, растет и его импорт.

Напомним, в начале пандемии весной 2020 года украинцы буквально сметали чеснок с прилавков. При этом в ВОЗ предупреждали, что нет никаких подтверждений эффективности применения чеснока как средства профилактики от COVID-19.