Украину ждет жесткий карантин: будут ли ходить поезда во время локдауна

"Укрзализныця" сделала заявление перед ужесточением ограничений в стране

В Украине с 8 по 24 января вводятся жесткие карантинные ограничения. Однако курсирование поездов не остановится. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек.

Такое сообщение обнародовала пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

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Также в УЗ заверили, что обеспечат противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

"Призываем пассажиров обязательно соблюдать масочній режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центра: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", - добавили в компании.

Напомним, на заседании правительства 5 января могут подкорректировать список товаров, которыми смогут торговать супермаркеты в период локдауна. Ранее сообщалось, что будет запрещена продажа ряда товаров повседневного потребления.

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