"Укравтодор" первым в Украине начинает совместную с ЕБРР программу противодействия коррупции

Правительство Украины подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о противодействии коррупции. Согласно документу, "Укравтодор" станет первой государственной структурой, которой ЕБРР окажет помощь в борьбе с коррупцией. В дальнейшем ЕБРР планирует распространить эту практику и на другие государственные институты.

Об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура" сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Более тридцати специалистов будут привлечены во все процессы дорожного агентства, от этапов закупок до принятия дорог в эксплуатацию. Будет сертифицирован весь процесс закупок", – сообщил подробности Кубраков.

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По словам главы "Укравтодора", ведомство в настоящее время сотрудничает и с другими международными партнерами в вопросах противодействия коррупции. В частности, при донорской поддержке USAID вся тендерная документация переводится в электронный формат, создаются открытые реестры асфальтобетонных заводов (АБЗ) и разрабатывается калькулятор расчета опыта подрядчиков.

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На борьбу с коррупцией в "Укравтодоре" повлияет также и либерализация ценообразования, которую в ведомстве собираются провести в ближайшее время.

"Это, настаиваю, для нас одна из главных вещей, которая осталась, с точки зрения реформ", – сказал Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты в Киеве достроят в рамках "Большой стройки" и этим займется "Укравтодор". А сам Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в Киеве.

Как известно, в 2020 году "Укравтодор" в рамках президентской программы "Большая стройка" построил и отремонтировал рекордное количество дорог – 4056 км. При этом ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн, а качество работ улучшилось.