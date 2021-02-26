Укргазбанк запустил доступную ипотеку под 7% годовых

О том, что банк готов предоставлять доступные кредиты на жилье во всех отделениях страны сообщили на сайте госбанка.

Программа позволит людям с относительно невысоким уровнем дохода получать жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством.

Условия распространяются на приобретение в кредит:

- квартир в жилых домах квартирного типа (многоквартирном доме), принятых в эксплуатацию в текущем году или не ранее чем в течение 3-х лет, предшествующих текущему;

- индивидуальных жилых домов вместе с земельным участком, на которой он расположен, принятых в эксплуатацию в текущем году или не ранее чем в течение 3-х лет;

- имущественных прав на квартиру в объекте незавершенного строительства (у аккредитованных банком застройщиков/объектов), которые приобретаются или строительство которых финансируется (инвестируется) заемщиком.

"Удешевление стоимости ипотечных кредитов – очередной важный шаг правительства в направлении обеспечения украинцев собственным жильем. Уверены, благодаря программе ипотека станет еще доступнее для семей, которые из-за нехватки средств не могут, однако стремятся улучшить свои жилищные условия уже сегодня. А кроме того, программа, без преувеличения, станет весомым вкладом в развитие экономики, а также поспособствует дополнительным стимулом для украинцев оставаться достойно жить на родине. Поэтому мы искренне разделяем инициативу правительства обеспечить украинцев доступным финансированием и поддержкой государства и охотно приобщаемся к этой программе. Мы уже получили сотни заявок и уверены, что программа будет пользоваться спросом. Ведь люди понимают, что кредит выгоднее аренды жилья. А главное, что квартира сразу становится собственностью заемщика", – отметил председатель Укргазбанка Андрей Кравец.

В июле 2020 года Укргазбанк запустили собственную ипотечную программу и с тех пор начал активно выдавать кредиты украинцам на жилье. Всего за это время банком выдано 500 млн грн кредитов, 60% которых – ипотека до 10% годовых.

Доступную ипотеку уже можно получить в любом отделении Укргазбанка.