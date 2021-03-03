"Укртелеком" отчитался о результатах работы в 2020 году

Оператор фиксированной связи и услуг интернета ОАО "Укртелеком" представил результаты деятельности компании в 2020 году. Согласно пресс-релизу компании, в 2020 году ОАО "Укртелеком" получило 6,2 млрд грн общего дохода, а показатель рентабельности EBITDA margin улучшился на 1,8 процентных пункта и составляет 27,3%. Компания продолжает модернизацию своей телекоммуникационной сети. В прошлом году оператор инвестировал в развитие сети 700 млн грн, построив 10 тыс. км волоконно-оптических линий, благодаря которым к новой сети скоростного оптического интернету были подключены сотни сельских населенных пунктов Украины. А это значит, что тысячи их жителей могут свободно пользоваться быстрым интернетом и всеми услугами, сервисами и благами цивилизации, которые возможны при использовании интернета.

В компании отмечают, что подключение небольших населенных пунктов к интернет-услугам "как в городе" – уверенные шаги на пути к сокращению цифрового разрыва в стране. Таким образом "Укртелеком" продолжает реализовывать проекты по расширению географии оптического интернет-покрытия, привлекая европейских партнеров. Соответственно, теперь еще больше украинцев, даже в самых отдаленных селах, смогут пользоваться скоростным интернетом и современными услугами и сервисами. По данным оператора, в 2020 году 60% новых абонентов подключались к интернет-услугам исключительно на новую оптическую сеть. В 2019 году данный показатель составлял 40% новых подключений.

Оператор продолжает развивать современные телекоммуникации для нужд важных объектов социальной и административной инфраструктуры страны.

Например, подключение громад к "оптике" – это новые возможности для развития местного бизнеса, новые рабочие места, цифровизация ключевых объектов инфраструктуры. Новое дыхание и новые возможности также получат социальные объекты, малый и средний бизнес. Всего к оптическому интернету от "Укртелекома" пока подключено более 360 объединенных территориальных громад, из них в прошлом году к оптике присоединились 135.

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Стоит сказать, что в прошлом году к скоростному оптическому интернету было подключено более 200 медицинских и почти 500 учебных учреждений и 250 объектов бизнес-концентрации.

В целом количество пользователей оптического интернета от "Укртелекома" за год выросло вдвое, что еще раз свидетельствует о потребности жителей страны в быстром доступе к сети. Поэтому оператор продолжает реализовывать проекты по развитию оптической инфраструктуры, в том числе и локальные, которые предусматривают замену меди на оптику. Благодаря таким проектам по модернизации медной инфраструктуры растет и количество домохозяйств, охваченных оптикой.

В 2020 году "Укртелеком" перечислил почти 1,9 млрд грн налогов и других платежей в бюджеты всех уровней.

Напомним, "Укртелеком" предлагает действенный путь для достижения амбициозной цели Министерства цифровой трансформации Украины по обеспечение 95% сельского населения возможностью подключения к высокоскоростному интернету.