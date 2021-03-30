"Укрзализныця" изменила расписание из-за аварии под Запорожьем: как пойдут поезда

"Укрзализныця" не смогла полностью восстановить движение поездов на участке между Днепром и Запорожьем после вчерашнего схождения поезда "Интерсити" с рельсов, там сейчас идут ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба акционерной компании.

Движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а поезда и/в Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье пущено в объезд. А тем временем организованы автобусы для подвоза пассажиров.

№4 / 3 Ужгород – Запорожье будет остановлен на станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожья.

№732 / 731 Киев – Запорожье сделает остановку на станции Днепр.

Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут поданы на 2-ю платформу.

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№88 / 87 Новоалексеевка – Ковель будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье – Никополь – Апостолово – Кривой Рог – Сортовое – Пятихатки.

Пассажирам, которым необходимо добраться до станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров на Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка – Ковель.

В компании также заявили, что о конкретном сроке восстановления поезда "Интерсити", который сошел с рельсов, можно будет говорить только после осмотра поезда в депо, а пока идут работы по его подъему. Однако там отметили, что сокращений маршрутов "Интерсити+" не планируют.

Вчера сайт "Сегодня" писал, что из-за аварии "Интерсити" под Запорожьем семь поездов опаздывают. В компании отметили, что задержка в основном составит 2 часа, однако предупредили, что точное время может корректироваться.

Видео: Сегодня