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"Укрзализныця" пустила спецрейсы в "красные" Черновцы и Закарпатье: список поездов

26 марта, 19:25

Стас Кожемякин

Продажа билетов на специальные рейсы открывается вечером 26 марта

"Укрзализныця" назначила в Закарпатскую и Черновицкую области, которые входят в красную зону карантина, дополнительные поезда.

Это поможет попасть в них или покинуть их тем, для кого это критически важно, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Спецрейсы в/из Черновцов:

Спецрейсы в/из Закарпатья:

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Продажу билетов на специальные рейсы "Укрзализныця" открывает 26 марта в 21:00.

Те пассажиры, которые купили билет на какой-либо из указанных рейсов до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться проездным документом без необходимости обмена.

Отмечается, что все вагоны спецпоездов прошли тщательную дезинфекцию, и в них действует обязательный масочный режим.

Напомним, что на этой неделе государственная комиссия решила не вводить ограничения на высадку и посадку пассажиров поездов в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях, которые попали в красную зону карантина.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
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Источник: Сегодня

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