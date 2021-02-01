УЗ делает шаги в направлении реальной реновации железнодорожных перевозок, – экономист

По словам экономиста, именно в грузовых перевозках в прошлые годы "Укрзализныця" дошла "до ручки"

"Укрзализныця" начала путь к реновации железнодорожных перевозок и обеспечения роста доходов компании. Об этом написал экономист Борис Кушнирук на своей странице в Facebook, сообщает "РБК-Украина".

"Наконец начались определенные позитивные сдвиги в управленческой политике самой УЗ. Недавно Мининфраструктуры и компания заявили о структурной реформе, в том числе с разделением работы на оператора инфраструктуры и перевозчика. В частности, созданы филиалы "УЗ Инфра" (инфраструктура) и "УЗ Карго" (грузовые перевозки)", - написал Кушнирук.

По словам экономиста, именно в грузовых перевозках в прошлые годы компания дошла "до ручки" – политика завышенных тарифов на грузовые перевозки приводила к потере железной дорогой своих клиентов, снижение объемов грузоперевозок и доходов компании. И, как следствие, прошлый год УЗ закончила с убытком.

"Компания первым шагом пересмотрела свою маркетинговую политику в грузовых перевозках, чтобы и дальше не скатываться в пропасть банкротства. Если кратко, то УЗ понизила тарифы на перевозки. Но это не просто механическое снижение цены. Ранее бизнес сетовал на то, что не понимает, как формируются тарифы компании на перевозку. Новая же команда предложила привязать хозяйственную деятельность формулой в своих рыночных позициях в определенный период", - отметил Кушнирук.

Кроме того, экономист обратил внимание, что УЗ начала переговоры с крупным бизнесом, чтобы вернуть клиентов-грузоотправителей. Она начала заключать как долгосрочные контракты с крупным бизнесом, так и текущие с мелким.

"За последние два месяца таких торгов цены на мелкие лоты для мелких покупателей были ниже, чем на долгосрочные трехлетние контракты! При этом порядок ценообразования предусматривает, что тариф не может быть ниже себестоимости", - пояснил Кушнирук.

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По его мнению, такие шаги УЗ являются особенно важными для экспортеров и поставщиков различного вида топлива, металлургической и аграрной продукции, поскольку будут стимулировать рост объемов грузовых перевозок и возврата на железную дорогу тех грузов, которые пошли в автотранспорт, и позволят увеличить валютные поступления в страну. Также это поддержит украинский бизнес и экономику в целом в условиях экономического кризиса.

"При таком маркетинге и если задекларированная борьба с "внутренними драконами" в виде коррупции в закупках, отсутствия мотивации исполнительного персонала и убыточных непрофильных активов будет успешной, то вполне возможно, что начнется реальная реновация железнодорожной инфраструктуры в Украине", - подытожил Кушнирук.

Напомним, ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию.

Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что "Укрзализныця" также должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.