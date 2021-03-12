Уже дороже, чем в Европе. Почему в Украине растут цены на квартиры?

Цены на жилье в Украине за последний год взлетели на 20%. Теперь недвижимость в нашей стране стоит, как в Бельгии, Греции, Польше или Венгрии, и превышает цены в Эстонии, Латвии, Болгарии и даже Испании. Например, квартиру-студию (31 кв. м) на окраине Киева продают за 32 тыс. долларов. А в Болгарии такая же студия возле моря стоит 23,5 тыс. долларов.

Что повлияло на подорожание квадратных метров, узнавали корреспонденты "Сегодня".

Сюжет: Юлия Юлина, Дарья Панченко, Андрей Скорик Видео: Сегодня

"Три года назад мы продавали двухкомнатную "хрущевку" на Левом берегу за 25 тыс. долларов с большим трудом. На сегодняшний момент на рынке Киева за такие деньги вы не купите вообще ничего", – говорит риелтор Екатерина Охрименко.

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Маржа застройщиков во многих ЖК не достигает и 20%. В то же время растет стоимость стройматериалов – вот и цена за "квадрат" повышается. Как объясняют участники рынка, подорожали и земельные участки.

"На них вырос спрос. В нормальных местах участки заканчиваются. А дальше уже идет освоение земельных участков, которые находятся вне населенного пункта или в промозонах, где сейчас много перестраивают", – рассказывает застройщик Богдан Карпенко.

Но главная причина подорожания – повышенный спрос на недвижимость. Риелторы говорят, что сейчас квартиры раскупаются просто моментально.

Влияет и то, что банки предлагают выгодные кредиты – под 10% годовых на год или на пять лет. Заемщики получают ответ за пару дней, хотя раньше ждать утверждения приходилось по несколько месяцев.

По прогнозам, цены на жилье будут расти и дальше – на несколько процентов ежемесячно.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как украинцы скупают жилье в Польше.