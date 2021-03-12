Уже дороже, чем в Европе. Почему в Украине растут цены на квартиры?

Цены на жилье в Украине за последний год взлетели на 20%. Теперь недвижимость в нашей стране стоит, как в Бельгии, Греции, Польше или Венгрии, и превышает цены в Эстонии, Латвии, Болгарии и даже Испании. Например, квартиру-студию (31 кв. м) на окраине Киева продают за 32 тыс. долларов. А в Болгарии такая же студия возле моря стоит 23,5 тыс. долларов.
Что повлияло на подорожание квадратных метров, узнавали корреспонденты "Сегодня".
"Три года назад мы продавали двухкомнатную "хрущевку" на Левом берегу за 25 тыс. долларов с большим трудом. На сегодняшний момент на рынке Киева за такие деньги вы не купите вообще ничего", – говорит риелтор Екатерина Охрименко.
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Маржа застройщиков во многих ЖК не достигает и 20%. В то же время растет стоимость стройматериалов – вот и цена за "квадрат" повышается. Как объясняют участники рынка, подорожали и земельные участки.
"На них вырос спрос. В нормальных местах участки заканчиваются. А дальше уже идет освоение земельных участков, которые находятся вне населенного пункта или в промозонах, где сейчас много перестраивают", – рассказывает застройщик Богдан Карпенко.
Но главная причина подорожания – повышенный спрос на недвижимость. Риелторы говорят, что сейчас квартиры раскупаются просто моментально.
Влияет и то, что банки предлагают выгодные кредиты – под 10% годовых на год или на пять лет. Заемщики получают ответ за пару дней, хотя раньше ждать утверждения приходилось по несколько месяцев.
По прогнозам, цены на жилье будут расти и дальше – на несколько процентов ежемесячно.
Напомним, ранее мы также рассказывали, как украинцы скупают жилье в Польше.
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