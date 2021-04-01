В 2020-м украинцы с карточек спустили за рубежом 4 млрд долларов

В 2020 году украинцы рассчитались картами отечественных банков через иностранные банки на общую сумму 116,5 млрд грн (свыше 4 млрд долларов). Это около 5,3% всего объема безналичных карточных операций.

Об этом сообщают аналитики финансового портала Минфин со ссылкой на ежемесячную отчетность НБУ.

Снижение объемов

За год произошло ощутимое снижение показателя расчетов. Если в январе-2020 было совершено операций на 13,1 млрд грн (доля составляла 8,3%), то в январе-2021 объемы сократились до 10,7 млрд грн (5,3%). Средняя сумма транзакции в 2020-м составляла 574 грн, то есть около 20 долларов.

Очевидно, речь может идти о двух категориях операций:

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оплата украинцами онлайн-покупок на заграничных сайтах;

карточные расчеты наших сограждан в обычных магазинах за границей.

Причины

Возможной причиной снижения карточной активности является падение туристического потока украинцев за рубеж из-за пандемии COVID-19. По оценкам НБУ, в 2020 году украинцы потратили за границей порядка 4 млрд долларов, тогда как годом ранее — вдвое больше.

В то же время предпосылок для снижения объемов онлайн-покупок на зарубежных сайтах не наблюдается.

Напомним, пандемия ударила и по иностранному туризму нашей стране. Иностранцы за девять месяцев 2020 года потратили в Украине 244 млн долларов, что в 27 раз меньше аналогичного периода предыдущего года.

Зато в прошлом году объем переводов от заробитчан вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

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