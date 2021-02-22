В "Борисполе" посадили самолет: НАБУ проводит спецоперацию по делу ПриватБанка

Самолет вылетел из Днепра, но был посажен в Киеве

В международном аэропорту "Борисполь" совершил посадку самолет, который вылетел из Днепра. Правоохранители проводят спецоперацию, которая может быть связана с делом ПриватБанка.

Об этом сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

По его данным, детективы НАБУ задерживают бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко. Самолет с ним пришлось вернуть с полета на Вену, когда он находился в районе Львова.

Подозрение Яценко подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Мосийчук.

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По данным УП, топ-фигурант по делу о ПриватБанке пытался покинуть Украину, чтобы избежать ответственности.

По данным СМИ, чартерный рейс, на котором находился только один пассажир – фигурант дела, вылетел из Днепра и следовал в Вену. Он был развернут за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов НАБУ.

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