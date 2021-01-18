В Бундестаге снова требуют отказаться от строительства "Северного потока – 2"

Энергетическую безопасности Германии нельзя передавать в руки "Газпрома", говорит эксперт

После ареста российского оппозиционера Алексея Навального Германия должна окончательно отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в Бундестаге Омид Нурипур.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

"Тот факт, что одно только присутствие Навального в Москве вызывает столь острую реакцию Кремля, показывает всю абсурдность передачи энергетической безопасности Германии в руки "Газпрома", – заявил политик изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. Спорный проект должен быть, "наконец, отложен", призвал Нурипур.

Между тем еще один представитель немецких "зеленых" – Юрген Триттин призвал к введению дальнейших санкций в случае, если с Навальным что-либо случится.

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"Европейский Союз быстро отреагировал после публикации отчета ОЗХО об отравлении Алексея Навального "Новичком" и ввел некоторые персональные санкции. Нам следует идти по этому пути и далее", – указал в интервью DW член внешнеполитического комитета Бундестага.

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Напомним, в сентябре-2020 глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал отказаться от завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления Навального.

Также напомним, сегодня, 18 января суд арестовал Навального на 30 суток, до 15 февраля.

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