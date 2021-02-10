В Бундестаге требуют заморозить Nord Stream 2: Россия сошла с пути демократии

В Бундестаге ФРГ состоялись дебаты, посвященные вынесению приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному, на которых депутаты от партий зеленых и свободных демократов потребовали заморозить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве санкций против властей России.

Об этом сообщает издание ZDF.de.

Депутат парламента от зеленых Оливер Кришер раскритиковал федеральне правительство за то, что "Северный поток – 2" представлен частным экономическим проектом: "Когда дело доходит до экономических интересов, разве политика и права человека больше не играют роли?"

А депутат фракции СвДП Александер Граф Ламбсдорф назвал дружеские отношения с Россией "в настоящее время невозможными".

"Россия сошла с пути демократии, – сказал Ламбсдорф и призвал остановить строительство "Северного потока – 2". – Мы в долгу перед демократами, которые выходят на улицы при температуре -28".

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В ответ глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что санкции не должны наносить косвенный ущерб немецким компаниям, и призвал задуматься о возможных геостратегических последствиях. По словам дипломата, экономическая изоляция России только приведет к тому, что она окажется в объятиях Китая.

"И я не думаю, что это должна быть стратегия Запада в этом споре. Они создают тем самым самый большой экономический и военный союз из имеющихся. Это не только неправильно, но и опасно", – сказал Маас.

Глава МИД заявил, что против того, чтобы разрушать все мосты в отношениях с Россией, и добавил, что одним из аргументов в пользу сохранения РФ в Совете Европы является то, что россияне имеют возможность обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в середине января-2021 представитель зеленых в Бундестаге Юрген Триттин призвал к введению дальнейших санкций против России в случае, если с Навальным что-то случится.

Также сообщалось, что глава фракции оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые" в Бундестаге ФРГ Катрин Геринг-Эккардт также требовала заморозить "Северный поток – 2".

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