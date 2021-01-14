В Дании возобновляется строительство "Северного потока – 2": названа дата

Трубоукладка российского газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании возобновится 15 января, о чем говорится в расписании, который передал в Осло оператор строительства Nord Stream 2 AG.

Об этом 14 января заявил пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.

"Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока – 2" от компании Nord Stream 2 AG", – сказал он.

По словам Фальбе-Хансена, были выполнены все условия для продолжения трубоукладки.

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Как сообщает ТАСС, о том, что трубоукладка газопровода, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнется с 15 января, подтвердили и у оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Напомним, что после месяца пребывания в порту Калининграда на прошлой неделе российский трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в зону достройки "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне Дании.

Мы также писали, что, опасаясь санкций со стороны США, датская инжиниринговая компания Ramboll отказалась участвовать в проекте строительства российского газопровода.