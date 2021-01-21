В "Донбассэнерго" заявили, что помогут "Центрэнерго", которая осталась без угля

До конца января запланирована отправка до 25 тыс. тонн угля марки "Г"

Энергокомпания "Донбассэнерго" отказалась от поставок угля, на который у нее были подписаны контракты, в пользу государственной "Центрэнерго", говорится в сообщении "Донбассэнерго" в Facebook, пишет "Гордон".

"ПАО "Донбассэнерго" в связи с ремонтом седьмого энергоблока Славянской ТЭС, который продлится до 65 дней, отказалось от законтрактованных объемов поставок угля отечественной марки "Г" в пользу государственной энергокомпании "Центрэнерго", – сообщили в пресс-службе.

По информации "Донбассэнерго", 20 января с шахты "Новогродовская" уже были отгружены первые вагоны угля для "Центрэнерго".

"Всего до конца января запланирована отправка до 25 тыс. тонн угля марки "Г" для компании "Центрэнерго". В настоящее время "Донбассэнерго" ведет переговоры с государственной энергокомпанией относительно поставок угля марки "А", – сообщили в "Донбассэнерго".

15 января нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

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18 января "Укрэнерго" предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на складах украинских угольных ТЭС низкие запасы угля и в случае необходимости будут запущены газомазутные блоки, а угольные блоки переведут на сжигание газа.

17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, писало агентство "РБК-Украина".

В "Центрэнерго" заявили 19 января, что причина нехватки угля – просчеты при планировании прогнозного баланса производства электроэнергии.