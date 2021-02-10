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В "Энергоатоме" прошли обыски из-за коррупционных схем

10 февраля, 17:25

Инна Бабур

Правоохранители также проверяют умышленное доведение госкомпании до убыточности, сообщил экс-сотрудник "Энергоатома"

Сегодня в государственной компании "Энергоатом" прошли обыски со стороны правоохранительных служб, которые проверяют умышленное доведение до убыточности и наличие коррупционных схем в компании. Об этом сообщил экс-сотрудник компании Олег Полищук в своем Facebook, пишет "Politeka".

"В Энергоатоме сегодня утро началось не так хорошо, как погода на улице. Правоохранители пришли с обысками, прямо на Назаровскую, 3", - сказал Полищук.

По его словам, именно там находится руководство "Энергоатома".

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"Оно и не удивительно, сливать электрическую энергию себе в убыток и частному бизнесу в прибыль, юридическим языком называется уголовно-наказуемое деяние. За такие деяния в цивилизованных странах наказывают. А мы ведь именно в такой живем, правда?!" - добавил Полищук.

Напомним, компания "Энергоатом" продает энергию себе в убыток и по итогам 2020 года получила 7,4 млрд гривен долга.

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