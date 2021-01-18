В Германии экологи запретили прокладывать "Северный поток – 2"

В Германии экологи из "Союза охраны природы и биоразнообразия" (Naturschutzbund Deutschland e.V. – NABU) и "Немецкой экологической помощи" (Deutsche Umwelthilfe – DUH) опротестовали разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2", выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH).

Об этом со ссылкой на немецкое информагентство Dpa сообщает Интерфакс.

Представители BSH подтвердили поступление соответствующих электронных писем, таким образом, новое разрешение пока не имеет силы.

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"Deutsche Umwelthilfe не видит необходимости в дополнительных трубопроводах для импорта природного газа. Спрос на газ в Германии и Европе должен снизиться для достижения климатических целей. Кроме того, при производстве и сжигании природного газа образуются парниковые газы, вредные для климата. Вместо этого необходимо продвигать возобновляемые источники энергии и эффективность", – говорится в сообщении экологов.

В прошлую пятницу, 15 января, ведомство BSH сообщило, что расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода. В дополнение к выданному ранее разрешению на строительство "Северного потока – 2" для кораблей с якорным позиционированием, действовавшему с мая по сентябрь, теперь разрешение выдано и на строительные работы с сентября по май.

Напомним, 16 января швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от участия в "Северном потоке – 2". Такое решение приняли из-за риска попасть под новые американские санкции.