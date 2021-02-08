В Киеве продают "квартиру" площадью 6 квадратных метров. Мы проверили, как она выглядит

Эксперты считают, что украинцы будут не в восторге от мини-жилища

В Киеве выставили на продажу "квартиру" размером с грузовой лифт – ее площадь всего 6 кв. м. Жилье меньшего размера, по словам экспертов, в Украине еще не продавали.

Мы побывали в этой странной "квартире". Что удалось поместить в такой квадратуре и насколько комфортно жить в мини-жилище, узнавал корреспондент "Сегодня" Павел Тырский.

Одна из самых маленьких "квартир" Украины расположена в жилом массиве Новобеличи на околице Киева – в пятиэтажном доме, но под землей. Новости "Сегодня" спустились на цокольный этаж вместе с совладелицей жилья Ольгой Вернигорой.

"Здесь раньше было две кладовки, по три метра каждая. Они были разделены между собой стеной", – рассказывает Ольга.

Эти подземные 6 кв. м. она выкупила вместе с мужем. Сделали ремонт, а в конце прошлого года недвижимость выставили на продажу – за 9 тыс. долларов.

"Здесь есть спальное место – раскладной диван. Можно спать как одному человеку, так и двоим", – показывает Ольга.

А еще есть шкаф со шторкой и книжные полки. Вместо окон – обои с видом на Эйфелеву башню. Санузел находится через перегородку от дивана, душ придется принимать прямо над вмонтированной в пол чашей "Генуя". Есть бойлер.

На расстоянии вытянутой руки – хозяйственный блок: мини-электроплита, сковородочка, кастрюля, розетки, электрочайник и стиральная машина.

Централизованного отопления нет, так что и платить за него не придется. Но нужно потратиться на электрообогреватель.

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На создание такого мини-жилья киевлян вдохновил китайский опыт. Ольга рассказывает, что в Пекине есть похожая "квартира" на 4 кв. м. Ее стоимость – около 10 тыс. долларов. В Европе и США тоже встречается подобное жилье, но стоит оно дороже.

Впрочем, в Украине, по мнению опрошенных "Сегодня" экспертов, такие "квартиры" вряд ли станут популярными. Перенаселения, как в Китае, у нас нет, а квадратные метры в мини-жилье стоят дороже, чем в обычном. Кроме того, украинцы любят комфорт.

А еще из-за квартиры площадью меньше 13,5 кв. м могут возникнуть проблемы.

"По нормам, это – не жилье, это просто помещение. Рано или поздно, думаю, могут даже выселить, несмотря на право собственно. Это будет решать суд", – предупреждает эксперт по вопросам недвижимости Юрий Пита.

Немаловажен и юридический статус квадратных метров. Если это нежилое помещение, то и прописки там вы не получите.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему и за какие деньги украинцы активно покупают квартиры. Оказывается, во время карантина многим стало тесно в своих прежних жилищах.

При этом в кризисном 2020 году цены на жилье не падали, а даже понемногу росли.