В марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ: что будет с ценами

31 марта заканчивается действие фиксированного тарифа на газ 6,99 грн за кубометр. Минэнерго не планирует продлевать действие фиксированного тарифа после первого апреля, говорится в новостях "Сегодня".

В то же время в ведомстве рассчитывают, что после отмены ограничения цены резко не увеличатся. С этим согласны и эксперты – говорят, пока причин для стремительного подорожания голубого топлива нет.

Согласно прогнозам, с апреля цена, в зависимости от поставщика, будет колебаться в пределах от 6,5 до 7,5 гривен за кубический метр.

"Я думаю, мы январские цены не увидим, это был такой чрезвычайный случай – много факторов повлияло на рост. Я думаю, что скорее всего цена не изменится. Сейчас растет цена на нефть, но это будет влиять уже на тот газ, который будет поставляться ближе к осени", – прогнозирует эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Так что к следующему отопительному сезону цены могут увеличиться . Насколько – пока спрогнозировать трудно.

Видео: Сегодня

Напомним, в Украине планируют ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая 2021 года. При этом поставщиков, вероятнее всего, обязуют объявить свои расценки до 25 апреля 2021 года.

Годовые тарифы для населения должны вернуть рынок газа Украины в норму.

Расценки будут экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.