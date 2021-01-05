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В ОПЕК+ не могут договориться: нефть дешевеет

5 января, 09:09

Ксения Капустинская

Дополнительное давление на рынок оказывает распространение нового штамма коронавируса

Мировые цены на нефть снижаются на фоне воздействия двух факторов. Это:

По данным Investing.com, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:57 по киевскому времени составила 50,97 доллара за баррель – на 0,12 доллара (0,23%) меньше, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 47,55 доллара за баррель, что на 0,07 доллара (0,15%) ниже уровня предыдущей сессии.

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"Повторное введение локдаунов в мире для защиты от мутации коронавируса будет представлять собой самый существенный риск в краткосрочной перспективе для возвращения к нормальной ситуации, при которой наблюдается спрос на нефть", – считает старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Интерфакс-Украина.

При этом участники рынка ждут продолжения встречи ОПЕК+. В заседании взят перерыв – до 16:30 по киевскому времени. Суть спора такова: российская сторона и Казахстан выступают за увеличение добычи нефти в феврале на 500 тыс. б/с; остальные участники ОПЕК+ – против, они хотят сохранить добычу на январском уровне.

Напомним, по итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году:

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Источники: Сегодня , Интерфакс

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