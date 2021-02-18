В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о защите инвесторов в жилую недвижимость. Первым автором документа стала нардеп, председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве и руководитель МФО "За Большую стройку" Елена Шуляк.

Текст законопроекта №5091 "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" появился на сайте парламента 17 февраля.

По словам инициатора документа Елены Шуляк, сейчас при заключении договоров, которыми предусматривается финансирование строительства, большинство инвесторов имеют ограниченную информацию о строительстве, наличии у заказчика права на выполнение работ, проектной документации, данных о реальном состоянии возведения объекта и т. д. При этом заказчик строительства потенциально может обманывать людей по важным для них сведениям. В результате, из-за нехватки информации, инвесторы не могут в повной мере оценить риски. Между тем, из-за отсутствия прозрачного механизма государственной регистрации прав на строящуюся недвижимость, невозможно достоверно без помощи застройщика определить объем привлеченных им средств и объем прав третьих лиц относительно объекта или жилых/нежилых помещений в нем. Так, инвестирование в жилую недвижимость в Украине превратилось в рискованную сделку, ведь людей могут коварно поджидать: изменения технических характеристик без согласия инвестора; двойная перепродажа объекта; оспаривание права собственности на будущее недвижимое имущество и др.

"Чтобы защитить людей, мы должны создать реальные правовые механизмы для того, чтобы государство гарантировало вещные права на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. Из важного – без всех разрешительных документов квартиру продать будет невозможно. То есть, застройщик уже не сможет подсунуть людям "кота в мешке". Чтобы продавать квартиры – он, как минимум, должен зарегистрировать дом и каждую квартиру как отдельный объект имущественных прав. А также гарантировать будущим покупателям, что они получат именно тот проект, за который платят", – отметила Елена Шуляк и добавила, что авторы также предусмотрели защиту инвесторов уже с момента оформления сделки. То есть они сразу станут владельцами специального имущественного права на будущую квартиру.

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Также законопроект №5091 имеет алгоритм обеспечения достройки объекта незавершенного строительства, в нем также прописано то, как будет осуществляться контроль покупателя за изменениями любых технических характеристик объекта.

Авторы законопроекта уверены, что он станет действенным предохранителем для граждан, планирующих приобрести квартиру, от попадания в и так слишком большой перечень проблемных строек и долгостроев (по статистике Минрегиона, на конец 2019 года в Украине насчитывалось более 150 проблемных объектов жилищного строительства. А это – более 100 000 пострадавших граждан, которые так и не получили оплаченное жилье). Документ также будет способствовать запуску полноценного рынка ипотеки и банковского кредитования, так как возведение новостроек уже не будет иметь чрезмерную рискованность инвестирования средств в строительную отрасль.

В целом, авторами законопроекта №5091 стали 13 народных депутатов из всех фракций. Среди них, в том числе, Мария Мезенцева, Игорь Фрис, Дмитрий Исаенко, Андрей Стрихарский, Андрей Клочко и Алексей Кучеренко. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства стал главным, который будет рассматривать документ.