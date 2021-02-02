В Словакии задержали украинскую фуру с сигаретами: контрабанды на 4 миллиона

На таможенном переходе Ужгород – Вышне-Немецкое словацкая полиция при осмотре украинского грузовика обнаружила контрабанду – десятки тысяч пачек контрабандных сигарет.

Об этом сообщает Финансовая администрация Словакии, являющаяся органом государственного управления в области налогов, сборов и таможни.

Грузовик следовал в Чехию, однако специально обученная для поиска табачных изделий служебная собака учуяла в полу прицепа-рефрижератора незаконный груз. Последующий полный таможенный контроль подтвердил эти подозрения. Было обнаружено почти 700 тысяч сигарет, за которые только пошлин и налогов нужно было уплатить более 115 600 евро (3,9 млн грн).

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Сейчас дело рассматривает Управление по уголовным делам Финансовой администрации, которое ведет расследование по подозрению в совершении уголовного преступления – нарушения правил государственных технических мер по маркировке товаров.

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Напомним, в Борисполе предотвратили контрабанду крупной партии сигарет. Правоохранители изъяли 67 ящиков (более 30 тысяч пачек) сигарет Manchester. Общий вес выявленных табачных изделий превысил 2 тонны.

А на Волыни контрабандисты построили мост на границе, чтобы носить сигареты. Около 4500 пачек сигарет они пытались переправить из Беларуси.

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