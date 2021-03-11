В Украине дешевеет ипотека: сколько выдают кредитов и по каким ставкам

В январе даже до запуска госпрограммы "Доступная ипотека 7%" средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам уже снизилась:

на вторичном рынке недвижимости – до 13,8% (было 14%);

на первичном – до 15,9% (было 16,9%).

Всего за январь было выдано 444 кредита на общую сумму 326 млн грн. При этом 82% кредитов оформлялось именно на вторичном рынке.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ), ссылаясь на результаты опроса банкиров.

"Если сравнить с декабрем 2020 года, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%. Это сезонный эффект, поскольку по сравнению с январем 2020 года объем новой ипотеки все же увеличился на 85%", - объяснили в НБУ.

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При этом вырос средний размер кредита на покупку жилья – до 734 тыс. гривен (881 тыс. гривен для первички, 708 тыс. гривен – для вторички).

Рынок ипотечного кредитования все еще очень концентрированный. Более 85% новых сделок (278 млн грн) заключили пять банков.

Напомним, ранее первые семь банков заключили договоры с правительством для госпрограммы доступной ипотеки. Среди них не только государственные банки, но и финучреждения частного сектора. В будущем в программе планируют участвовать 25 финансовых учреждений.

Как известно, в рамках программы госкомпания "Укрфинжитло" предлагает долгосрочную ипотеку на таких условиях:

фиксированная ставка 7%;

срок – до 30 лет;

первый взнос – 20%.

Кредиты выдаются как на дома, так и на квартиры. При этом кредит можно взять на жилье, которое только строится, или на уже готовое жилье на вторичном рынке, но не старше 2018 года. Максимальные размер кредита – 2 млн гривен.

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