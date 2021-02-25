В Украине дешевеют отечественные огурцы

Цены на тепличные огурцы снижаются на украинском оптовом рынке. С начала этой недели цены на гладкие огурцы в отгрузке снизились уже на 11%. По состоянию на 25 февраля такие огурцы поступали в оптовую продажу по 52-58 грн/кг. Бугорчатые огурцы подешевели и вовсе на 16%, до 55-62 грн/кг в опте.

Такие данные обнародовали аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Падение цен они объяснили тем, что местные тепличные комбинаты увеличили поставки, а спрос на огурцы пока не вырос.

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А вот цены на импортные огурцы остаются практически неизменными. Турецкий овощ продают в опте по 34-42 грн/кг, говорят эксперты.

Да и несмотря на снижение цен на украинские огурцы, гладкий сорт в Украине все же стоит в среднем на 10% дороже, чем в конце февраля 2020 года. Цены на бугорчатый огурец за год выросли в среднем также на 10%.

Напомним, в целом супермаркеты заметно повысили цены на продукты. Корреспонденты "Сегодня" проверили ценники:

Видео: Сегодня

А в конце января в Украине резко подорожала капуста – рост цен составил 20% за неделю.