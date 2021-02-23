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В Украине дорожает валюта: официальный курс доллара и евро

23 февраля, 08:37

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 23 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,93 грн;
1 евро – 33,87 грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на восемь копеек. Но за неделю – с 16 по 23 февраля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на четыре копейки. Эксперты все же ожидают, что курс доллара в Украине будет падать.

Евро при этом вновь подорожал. Официальный курс повысился на девять копеек после роста на 13 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 23 февраля снизилась на пять копеек.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 22 февраля, доллар на межбанке подорожал на копейку в покупке и на две – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,86/27,89 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на семь копеек в покупке и на восемь – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,84/33,87 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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