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В Украине грядет налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать

10 марта, 09:10

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Для некоторых видов имущества легализация – не обязательное требование

Если Верховная Рада примет президентские законопроекты о "нулевой декларации" (или "налоговой амнистии"), украинцы смогут легализовать "черные" и "серые" доходы и имущество. Сайт "Сегодня" разобрался, о чем именно идет речь.

Декларированию подлежат:

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Можно не декларировать:

Сколько платить?

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За эти объекты нужно будет платить специальный сбор (налог). Если предмет декларирования находится в Украине – это 5% его стоимости (кроме валютных ценностей на банковских счетах). Если за границей – 9% его стоимости.

За гособлигации, купленные в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется заплатить 2,5% их номинальной стоимости.

Более подробно о нулевой декларации узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Подавать придется ФОПам, фрилансерам и вообще всем – как будет работать нулевая декларация.

Также о возможных новшествах смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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