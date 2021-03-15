В Украине могут появиться пенсии за заслуги перед народом

В закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" хотят внести изменения

В Украине может появиться новый вид пенсий, если парламент поддержит законопроект №3002 об установлении пенсий за особые заслуги гражданам, награжденным грамотой или почетной грамотой Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде рассмотреть данный законопроект.

Первый заместитель председателя комитета Михаил Цимбалюк обосновал необходимость принятия законопроекта, тем, что в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" такого рода пенсии устанавливают лицам, награжденным грамотой или почетной грамотой президиума Верховного Совета Украинской ССР, но обходятся вниманием лица, которые за годы независимости:

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сделали весомый вклад в различных сферах жизнедеятельности;

имеют заслуги перед украинским народом в становлении и укреплении страны как демократического, социального, правового государства;

способствовали обеспечению прав и свобод граждан, развитию демократии, парламентаризма и гражданского согласия в обществе;

принимали активное участие в законотворческой деятельности

и были за это награждены грамотой или почетной грамотой Верховной Рады.

В случае принятия изменений лица, которых коснутся нормы закона, будут получать надбавку к пенсии в размере, предусмотренном в ст. 5 этого закона (20%).

Напомним, что в рамках индексации пенсий с 1 марта в Украине повысят только трудовые пенсии, то есть назначенные по достижению пенсионного возраста, а также по инвалидности и по случаю потери кормильца. Таких пенсионеров насчитывается около 8 млн, или 72% от общего количества. Поэтому без повышения пенсий останутся 3,1 млн пенсионеров, или 28%.

Также сообщалось, что пенсии украинских судей в 15 раз выше пенсии по возрасту.

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