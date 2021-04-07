В Украине обнаружили бесхозные 28 млн квадратов госсобственности. Это 200 стадионов "Олимпийский"

В Украине бесцельно простаивает 15%, или 28 млн м2 государственного имущества. Это площадь почти 200 стадионов "Олимпийский". Все это имущество или вообще не используется, или сдается в аренду по-черному. При этом Украина остается последней страной Европы, которая так и не завершила первичную приватизацию.

Такие данные Фонд госимущества (ФГИ) получил по результатам аудита, рассказал глава фонда Дмитрий Сенниченко в интервью изданию Гордон.

"В прошлом году сделали аудит того, как используется госимущество. Оказалось, в среднем 15% – это или черная аренда, или вообще не используется. Если 15% неиспользованного госимущества умножить на его общую площадь – получаем 28 млн м2, которые бесхозяйственно стоят по всей стране. Это почти 200 стадионов "Олимпийский" в ряд! Поэтому мы предлагаем всем сконцентрироваться на задаче приватизации", – сказал Сенниченко.

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Он считает, что когда госпредприятий много, государство ими неэффективно управляет. Поэтому любой объект, который не является продолжением функций государства нужно продавать.

"Украина, наверное, последняя страна в Европе, которая так и не завершила первичную приватизацию. В Польше было 8 тыс. государственных предприятий, осталось около 50. Они привлекли инвесторов, которые трансформировали неработающие госактивы в работающие, и вот уже украинцы массово едут в Польшу в поисках лучшей жизни", – рассказал глава ФГИ.

Напомним, в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд гривен.

Ранее Верховная Рада предварительно одобрила список из более 650 объектов, запрещенных к приватизации. Предыдущий перечень был отменен в 2019 году. В новый список включены предприятия, которые:

обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

являются естественными монополиями;

имеют критически важное значение для общества.