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В Украине перекраивают расписание поездов. Какими будут новые графики?

17 марта, 15:40

Ксения Капустинская

"Укрзализныця" задумала масштабную оптимизацию и "летние" маршруты

В 2021 году "Укрзализныця" оптимизирует маршруты существующих поездов и планирует назначить новые рейсы. В частности, некоторые поезда изменят время прибытия/отправления, к некоторым добавятся новые остановки. На летний сезон назначат более 30 доппоездов.

О том, как изменится расписание, говорится в презентации перевозчика.

Изменения в маршрутах

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Дополнительные остановки

Новые поезда

Запустить их хотят в мае-июне. Но список и нумерация – пока что ориентировочные. Финальное назначение поездов будет зависеть от пассажиропотока и карантинного зонирования, ведь обычные поезда в красных зонах не ходят.

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Кроме того, Харьков и Днепр соединят зеркальными поездами (дважды в день) с отправкой в 6 утра и 18:30. Связка Харьков – Запорожье рассматривается следующей.

Сезонные направления

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее. Для этого корреспонденты провели эксперимент:

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Источник: Сегодня

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