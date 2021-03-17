В Украине перекраивают расписание поездов. Какими будут новые графики?

В 2021 году "Укрзализныця" оптимизирует маршруты существующих поездов и планирует назначить новые рейсы. В частности, некоторые поезда изменят время прибытия/отправления, к некоторым добавятся новые остановки. На летний сезон назначат более 30 доппоездов.

О том, как изменится расписание, говорится в презентации перевозчика.

Изменения в маршрутах

№228 Киев – Бердянск будет отправляться в 16:13 и прибывать в 10:05.

№86 Львов – Новоалексеевка, Бердянск будет отправляться в 10:55 и прибывать в 14:00 следующего дня без пересадок в Киеве ночью.

№ 5/6 Ужгород – Херсон будет курсировать ежедневно (сейчас через день).

№ 58/57 Ковель – Одесса тоже будет курсировать ежедневно, а не через день.

№ 357/358 Киев – Рахов будет отправляться на 4 минуты позже, но это сэкономит аж 34 минуты в дороге.

№ 5/6 Ужгород – Херсон тоже станет ежедневным.

№251/252 Харьков – Николаев через Кривой Рог продолжат до Одессы.

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Дополнительные остановки

№ 779/780 Сумы – Киев – Сумы: на станциях Бахмач и Нежин-Пассажирский.

№ 145/146 Киев – Измаил: на станции Каролино-Бугаз.

Новые поезда

Запустить их хотят в мае-июне. Но список и нумерация – пока что ориентировочные. Финальное назначение поездов будет зависеть от пассажиропотока и карантинного зонирования, ведь обычные поезда в красных зонах не ходят.

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№119/120 Запорожье – Львов;

№162/161 Николаев – Киев;

№168/167 Львов – Одесса;

№190/189 Днепр – Геническ;

№204/203 Кривой Рог – Геническ;

№213/214 Сумы – Одесса;

№223/224 Киев – Одесса;

№86/85 Львов – Бердянск;

№228/227 Львов – Одесса;

№228/227 Киев – Бердянск;

№232/231 Геническ – Ивано-Франковск;

№240/239 Лисичанск – Николаев;

№256/255 Львов – Херсон;

№257/258 Львов – Одесса;

№147/148 Киев – Одесса;

№767/768 Киев – Херсон;

№261/262 Харьков – Бердянск;

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№272/271 Харьков – Одесса;

№274/273 Львов – Одесса;

№280/279 Жмеринка – Геническ;

№282/281 Хмельницкий – Геническ;

№287/288 Киев – Одесса;

№142/141 Мариуполь – Одесса;

№290/289 Одесса – Черновцы

№298/297 Киев – Херсон;

№472/471 Днепр – Бердянск;

№552/551 Кривой Рог – Бердянск;

№730/729 Харьков – Геническ;

№761/762 Киев – Одесса;

№59/60 Одесса – Харьков, Лисичанск.

Кроме того, Харьков и Днепр соединят зеркальными поездами (дважды в день) с отправкой в 6 утра и 18:30. Связка Харьков – Запорожье рассматривается следующей.

Сезонные направления

№228 и №116 из Киева в направлении Бердянска. Оттуда или из Херсона можно добраться на автобусах до Скадовска, Лазурного и Железного Порта.

Львов – Новоалексеевка, Бердянск. Можно будет добраться из Карпат на Азовское море.

№59/60 Одесса – Харьков – Лисичанск. Это продолжение маршрута поезда № 59/60 до Лисичанска.

Лисичанск – Николаев. Даст возможность жителям Восточной Украины добраться до курортов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее. Для этого корреспонденты провели эксперимент: