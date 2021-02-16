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В Украине подняли штрафы для пешеходов и велосипедистов: за что и как накажут

16 февраля, 20:05

Игорь Тимофеев

Некоторые нарушения стали "дороже" в пять раз

Верховная Рада во втором чтении 325 голосами приняла законопроект № 2695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Его нормы распространяются не только на водителей авто, но и на пешеходов и велосипедистов. Согласно закону, за переход дороги в неположенном месте:

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине повысили штрафы для водителей. А если пьяное вождение привело к травмированию или смерти – будут реальные тюремные сроки.

Напомним, водители в Украине получают липовые протоколы о штрафах. Сообщение о взыскании отправляют через интернет. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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