В Украине подняли штрафы для пешеходов и велосипедистов: за что и как накажут

Некоторые нарушения стали "дороже" в пять раз

Верховная Рада во втором чтении 325 голосами приняла законопроект № 2695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Его нормы распространяются не только на водителей авто, но и на пешеходов и велосипедистов. Согласно закону, за переход дороги в неположенном месте:

пешеходов будут наказывать штрафом в 255 грн (раньше было 51 грн);

за нарушение ПДД велосипедисты заплатят штраф 340 грн;

за эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде, – 680 грн;

за создание аварийной ситуации – штраф 850 грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине повысили штрафы для водителей. А если пьяное вождение привело к травмированию или смерти – будут реальные тюремные сроки.

Напомним, водители в Украине получают липовые протоколы о штрафах. Сообщение о взыскании отправляют через интернет. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги:

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