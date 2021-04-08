В Украине подорожала ипотека: реальные ставки на первичном и вторичном рынке

Украинские банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму 457,9 млн грн за февраль-2021, что на 40% больше, чем было в январе. Количество новых сделок за месяц выросло на 39%, за год – на 35%. То есть внушительный рост произошел еще до запуска программы доступной ипотеки под 7%. Средние реальные ставки при этом выросли:

первичный рынок – 17,1% (в январе было 15,9%);

вторичный рынок – 13,9% (было 13,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Национальный банк Украины (НБУ).

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"Рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Если сравнить с январем, в феврале объемы выдачи на вторичном рынке выросли на 47%, или на 124,2 млн грн, на первичном рынке – на 13%, или на 7,7 млн грн", – объяснили в НБУ.

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А средний размер кредита на покупку жилья снова вырос – до 742 тыс. гривен.

Напомним, ранее мы разобрались, на кого рассчитана программа ипотеки под 7%.