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В Украине подскочил доллар, евро приблизился к максимуму за три года

5 января, 08:50

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 5 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на 15 копеек после снижения на 11 копеек в предыдущий банковский день. В целом за последнюю неделю – с 29 декабря по 5 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 23 копейки.

Евро тоже подорожал после падения курса – стоимость евровалюты повысилась сразу на 30 копеек. Курс евровалюты приблизился к психологической отметке в 35 гривен, которую не пересекал с конца января 2018 года.

Стоимость 10 российских рублей 5 января выросла на две копейки.

Видео: Сегодня

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 4 января, доллар на межбанке подорожал на 14 копеек в покупке и на 13 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,44/28,46 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 16 копеек в покупке и на 15 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,94/34,97 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из курса среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

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Источник: Сегодня

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