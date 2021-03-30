Виртуальная Силиконовая долина Дія.City – зарплаты от 1200 евро и никакой киберполиции

Минцифры продвигает проект свободной экономической зоны для программистов и IT-компаний со всего мира. Реальна ли эта идея

В Украине ускоренными темпами идет подготовка к созданию необычной свободной экономической зоны (СЭЗ) – виртуальной. По сути, это будет интернет-платформа, зарегистрированные пользователи которой смогут платить в разы меньше налогов. Кроме того, на государственном уровне им будет гарантирована неприкосновенность со стороны правоохранительных органов.

Для них даже будет создан совершенно новый вид трудовых отношений. Что за проект собираются запустить в Украине – разбирался сайт "Сегодня"

Что такое Дія.City

Одним из действенных способов поднять экономику государства в мировой практике является создание свободных экономических зон (особых, специальных и т. д.). Такие зоны (СЭЗ) предполагают минимальное налогообложение, что способствует развитию бизнеса и притоку денег в страну. К примеру, создание СЭЗ в свое время заложило основы "экономического чуда" в Китае и Гонконге, способствовало росту экономики в США и ряде других развитых и развивающихся стран.

Успешные примеры породили настоящий бум СЭЗ, и сегодня их насчитывается порядка 5,5 тысяч примерно в 150 государствах. Хотя справедливости ради надо отметить, что далеко не все из них оправдали себя. В частности, несмотря на существование десятка СЭЗ в Украине, экономического чуда у нас, увы, пока не произошло.

Осенью прошлого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который закладывает правовые основания для создания в Украине еще одной свободной экономической зоны, на этот раз – совершенно уникальной и для Украины, и в мировом масштабе. Фактически это даже не СЭЗ, а отдельная налогово-правовая юрисдикция, поскольку ее участники будут не только платить меньше налогов, но и вообще жить по отдельным законам.

Уникальность проекта вот в чем. Чтобы стать резидентом СЭЗ, не нужно физического присутствия компании в Украине. Поэтому ее называют "виртуальной зоной". Этот проект получил название Дія.City. Резидентами "виртуального города" Дія.City могут стать фактически любые компании, которые работают в сфере IT.

На днях в парламенте был зарегистрирован обновленный вариант этого законопроекта – доработанный, как сказали авторы, с учетом пожеланий будущих резидентов Дія.City. Именно его предполагается выносить на голосование в ближайшее время.

Налоги снизят в 5 раз

Привлечь IT-компании хотят, создав для них в Дія.City "лучший в мире налоговый режим". Об этом заявил во время презентации доработанного законопроекта вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Авторы проекта рассчитывают, что это позволит увеличить долю IT-индустрии в ВВП Украины с нынешних 3,7-4,2% до 10% – даже притом, что налоговая нагрузка для резидентов Дія.City будет существенно снижена.

Для резидентов Дія.City предусмотрены такие налоги:

5% налога на доходы с физлиц (НДФЛ);

ЕСВ – единый социальный взнос – в размере 22% от минимальной зарплаты в Украине, то есть, 1,5% от средней зарплаты в отрасли;

1,5% – военный сбор, но только для тех, кто будет работать по гиг-контрактам;

9% составит налог на выведенный капитал.

Что такое гиг-контракты, расскажем дальше.

"Мы посчитали, что налоговая система в Дія.City поможет уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз, если платить налоги в белую. Эта уникальная возможность для нашей страны. Мы хотим, чтоб Украину знали как лучшую налоговую систему, как страну-стартап, где легко открыть бизнес, где можно сделать это очень удобно и никто не будет вам мешать развиваться", – сказал Михаил Федоров.

Впрочем, в законопроекте №4303 налоговая система для Дія.City не расписывается. Это должно быть сделано в другом законопроекте, который планируется принимать параллельно с основным. Возможно, за основу будет взят проект № 5270, который зарегистрирован 18 марта – об особенностях налогообложения электронных резидентов.

Свои законы

Авторы проекта признают, что приход иностранного бизнеса в Украину сдерживает недоверие к нашим правоохранительной и бюрократической системам. Поэтому для участников Дія.City предлагается создать отдельную законодательную базу. Как в части трудовых отношений, так и во взаимоотношениях резидентов "виртуального города" с правоохранительными органами и государством. Причем в законопроекте №4303 говорится, что государство обязуется по меньшей мере 15 лет не менять правила, которые будут установлены. Такие гарантии раньше были нехарактерны для нашего государства.

"Правовой режим Дія.City устанавливается на неограниченный срок, но не меньше, чем на 15 лет с дня внесения в реестр Дія.City записи о первого резидента Дія.City", – гласит статья 3 этого законопроекта.

Во-первых, государство обязуется не вмешиваться в деятельность резидентов Дія.City, ограничивая свою роль регистрацией резидентов в специальном реестре. Любые проверки – как налоговиков, так и других контролирующих органов – будут запрещены.

А во-вторых, против резидентов будет сложно завести не то что административное, но даже уголовное дело. Отдельным законопроектом №4305 для них устанавливается специальный статус субъекта в уголовном процессе и вводится презумпция правомерности их деятельности. Любые действия по отношению к резидентам Дія.City – юрлицам, их должностным лицам и представителям – нужно будет согласовывать с руководителем областной прокуратуры. Например, арест или изъятие имущества, поисковые действия, внесение информации в реестр досудебных расследований и т. д.

Новый вид трудовых отношений

Что касается трудовых отношений, в законопроекте вводится новая их форма – гиг-контракт. Это распространенный сейчас на Западе вариант проектного сотрудничества, когда заказчик нанимает независимых исполнителей для краткосрочной работы – как правило, через интернет. Они не привязаны ни к офису, ни к режиму работы заказчика, но при этом имеют все социальные гарантии, как наемные сотрудники: оплаченные больничные, отпуска и т.д. При этом в правительстве заявляют, что не собираются ломать сложившуюся в сфере IT систему взаимоотношений между работодателями и исполнителями.

"Мы понимаем, что не надо ломать то, что уже работает. Поэтому мы ни в коем случае не пытаемся сломать ту систему, которая уже есть. Мы наоборот ее поддержим. Мы готовы публично заявить, что мы против любого возможного внимания к ФОПам", – заявил Михаил Федоров.

А народный депутат, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал "похоронить" в парламенте законопроект №5054. Этот проект вводил новые правила трудоустройства для ФОПов-айтишников. А именно: признаки, по которым взаимоотношения ФОПа с предприятием можно трактовать как наемный труд. Не вдаваясь в детали, если вы работаете за компьютером заказчика, то вы не ФОП, а наемный работник. При этом и вы, и ваш заказчик должен платить налоги с вашей зарплаты.

Резидентом Дія.City может стать только щедрый работодатель

Чтобы получить регистрацию в Дія.City, компания должна будет соответствовать определенным требования. Во-первых, хотя бы один из видов ее деятельности должен быть связан с IT и приносить не менее 90% общего дохода компании. Во-вторых, в ней должно быть не менее 9 сотрудников и гиг-специалистов. А кроме того, размер вознаграждения, которое она платит сотрудникам и гиг-специалистам, должно составлять не менее 1200 евро.

Тут действуют некоторые ограничения. Так, право работать в Дія.City лишаться:

компании, которые отрастят налоговый долг на сумму 10 минимальных зарплат;

компании, прямо или опосредованно связанные со страной-агрессором;

компании, подозреваемые в отмывании денег;

компании, которые скрывает бенефициаров;

обанкротившиеся компании.

Планируется, что законопроекты, касающиеся Дія.City, будут рассмотрены парламентом в ближайшее время в ускоренном режиме. Со временем "идеальный налоговый режим" планируется распространить и на другие отрасли.

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