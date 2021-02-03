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В Украине повысили надбавки по уходу за детьми с инвалидностью: сколько будут платить

3 февраля, 18:06

Игорь Тимофеев

Судя по данным Минсоцполитики, повышение получится весьма существенным

Кабинет министров принял постановление о Некоторых вопросах назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которым утвержден Порядок назначения, выплаты и перечень необходимых документов.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

С 1 января повышен размер надбавки по уходу за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью:

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Кроме того, с 1 января 2022 года будет повышена надбавка лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы, и на детей с инвалидностью подгруппы А еще на 50 процентов.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 3 закона "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", касающихся повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки по уходу № 851-IX, который Верховная Рада приняла 2 сентября 2020 года.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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