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В Украине повысился курс доллара и евро – НБУ

24 февраля, 16:20

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 25 февраля

На четверг, 25 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

24.0225.02Изменение
1 доллар США27,90 грн27,95 грн+ 0,05
1 евро33,88 грн33,93 грн+ 0,05

По сравнению со значениями 24 февраля доллар подорожал на три копейки после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. Доллар подорожал и на межбанке, но гривня еще укрепится, считают аналитики.

За неделю с 18 по 25 февраля официальная гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек.

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Евро 25 февраля тоже подорожал на пять копеек. Накануне официальный курс европейской валюты снизился на копейку.

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Источник: Сегодня

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