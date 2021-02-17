В Украине повысят пособия детям с тяжелыми болезнями: кому и сколько будут платить

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 187 закона "О государственной помощи семьям с детьми" о повышении размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность" № 1176-IX, принятый Верховной Радой 2 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Документ повышает размер ежемесячной государственной помощи на детей, страдающих:

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тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;

тяжелыми врожденными пороками развития;

редкими орфанными заболеваниями;

онкологическими и онкогематологическими заболеваниями;

детским церебральным параличом;

тяжелыми психическими расстройствами;

сахарным диабетом I типа;

острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;

а также на детей:

получивших тяжелую травму;

нуждающихся в трансплантации органа или паллиативной помощи;

которым не установлена инвалидность,

с одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста. Закон вступает в силу со следующего года.

Напомним, согласно закону о бюджете на 2021 год, с 1 декабря прожиточный минимум составит 2100 грн для детей до 6 лет, 2618 грн – для детей от 6 до 18 лет, 1934 грн – для нетрудоспособных лиц.

В то же время Кабмин намерен отвязать соцвыплаты и платежи в бюджет от прожиточного минимума и эти планы обрели форму законопроектов.

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