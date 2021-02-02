В Украине повысят штрафы за перегруженные фуры

Рада дала добро на ужесточение наказания за нарушение габаритно-весовых параметров

В Украине ужесточают наказания для автомобильных перевозчиков за нарушение габаритно-весовых параметров.

Соответствующий законопроект № 3742 Верховная Рада приняла в первом чтении 308 голосами.

Что изменится:

→ Увеличатся штрафы за превышение габаритно-весовых норм (зависят от процента перегрузки):

до 2% включительно – 1700 грн;

от 2% до 5% – 5100 грн;

от 5% до 10% – 8500 грн;

от 10% до 20% – 17 тыс. грн;

от 20% до 30% – 34 тыс. грн;

более 30% – 51 тыс. грн.

→ Штраф за отказ от прохождения габаритно-весового контроля составит 51 тыс. грн.

→ "Укртрансбезопасности" разрешат сопровождать транспортное средство к ближайшему месту взвешивания и запрещать дальнейшее движение такого транспорта.

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→ "Укртрансбезопасность" сможет через суд взыскивать штрафы за фуры, которые оказались перегруженными по итогам абаритно-весового контроля.

→ Введут административную ответственность за правонарушения, зафиксированные на фото и видео, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.

Новые правила вступят в силу, если законопроект примут во втором чтении, а затем его подпишут спикер парламента и президент.

Напомним, комплексы габаритно-весового контроля Weight-in-Motion (WiM) заработали на дорогах осенью-2019.

WiM – это умная система сбора информации о транспортных средствах: даты и времени проезда, температуры воздуха и дорожного покрытия, полосы и направления движения, скорости движения и государственного номерного знака, габаритов, расстояния между осями, общей массы и ее распределения по осям.

Напомним, ранее был зафиксирован рекордный штраф – в Киеве водителя фуры оштрафовали на 6,5 тыс. евро за перегруз.