В Украине появился первый легальный букмекер: сколько заработала казна

Первую букмекерская лицензия принесла Украине 108 млн гривен. Такую сумму заплатило в государственный бюджет ООО "Париматч".

Об этом сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

"Информация подтверждена Госказначейством. Сейчас это первая лицензия, полученная организатором для осуществления этого вида деятельности", – говорится в сообщении.

Напомним, за январь-февраль 2021 года легализация азартных игр принесла Украине 200 млн гривен, что значительно меньше, чем рассчитывали власти.

Читайте также: Казино в Украине ждут налоговые послабления, а лицензии могут подешеветь втрое

Реклама

Согласно бюджету на 2021 год, Кабмин планировал получить за работу азартных заведений в Украине 7,44 млрд гривен.

Мы также писали, что первую лицензию на работу онлайн-казино в Украине получила компания "Спейсикс", которая владеет известным онлайн-казино "Космолот".

А о том, как отличить легальное онлайн-казино от незаконного, узнавайте из видео-эксплейнера:

Видео: Сегодня