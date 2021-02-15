В Украине появятся земельные аукционы: как будем покупать участки после запуска рынка

До запуска рынка земли в Украине осталось меньше полугода. И хотя реформа предусматривает практически свободную куплю-продажу земель, не все соответствующие изменения уже внесены в законодательство.

Впрочем, уже очевидно, что в перспективе покупать участки можно будет только на аукционах, пишет сайт "Сегодня". Кроме того, купля-продажа земли будет возможна только за безнал.

Законопроект о земельных торгах (№ 2195) планируют принять во втором чтении уже в ближайшее время. Он предполагает, что торги будут проводиться в единой электронной системе в форме электронного аукциона в режиме реального времени. Доступ к ним сможет получить любой гражданин Украины.

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"Что касается приобретения участков, принадлежащих органам местного самоуправления, то инициаторами продажи, скорее всего, по-прежнему будут выступать местные советы или объединенные общины. Они утверждают перечни свободных участков к продаже через аукцион. Соответственно, приобрести в собственность свободный земельный участок коммунальной собственности (без капитальных сооружений на нем), например, для застройки можно именно на таких аукционах", – объясняет юрист Наталья Нечаева.

При этом открытый земельный реестр должен помочь потенциальным покупателям получить больше сведений о том или ином участке.

Подробнее о новшествах читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно обычному человеку.

А о том, разрешат ли покупать украинскую землю иностранцам – смотрите в сюжете: