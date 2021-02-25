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В Украине прекращают продажу билетов на поезда в Прикарпатье

25 февраля, 11:09

Ксения Капустинская

Оформить проездные документы будет невозможно минимум до 12 марта

Продажа железнодорожных билетов в Прикарпатье останавливается с завтрашнего дня, 26 февраля, минимум до 12 марта. Билеты нельзя будет купить на поезда, которые едут из и в Ивано-Франковскую область, находящуюся в "красной зоне" карантина.

Транзитным поездам запрещается забирать и высаживать пассажиров, сообщают новости "Сегодня".

Также с завтрашнего дня в регионе прекратят автобусное межобластное сообщение.

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В "Укрзализныце" свое решение объяснили сложной эпидемиологической ситуацией.

Сейчас в компании думают, как поступить с пассажирами, которые уже купили билеты и не собираются их сдавать. Их планируют так или иначе доставить в место назначения.

Напомним, ранее Кабмин запретил в "красных зонах" карантина поезда, автобусы и метро. На авиационные перевозки решение не влияет.

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Источник: Сегодня

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