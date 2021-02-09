В Украине процветают полулегальные дома престарелых. Мы узнали, что в них происходит

В Украине развилось целое направление бизнеса, для которого не нужно ни лицензий, ни особо стартового капитала. Да и его ведение никто не контролирует, а от клиентов нет отбоя. Это – полулегальные дома престарелых. В стране работают сотни частных приютов для пожилых людей, но чиновники часто делают вид, что ничего о них не знают. Хотя у всех таких заведений есть реклама в интернете.

После пожара в Харькове в Украине начали проверять подобные учреждения. Правительственная комиссия уже установила, что 60% из уже проверенных домов престарелых – неофициальные. А корреспондент "Сегодня" Максим Урлапов провел собственную ревизию.

Как выглядят дома престарелых?

Корреспондент "Сегодня" позвонил в администрацию одного их таких пансионатов и сказал, что хочет устроить туда бабушку. После телефонного разговора назначили встречу для осмотра пансионата. По указанному адресу обнаружился трехэтажный дом с высоким забором. Нет никаких табличек или вывесок, свидетельствующих о том, что это дом престарелых.

Внутри сразу показывают комнаты. Каждая рассчитана на четверых человек. Из мебели – металлические кровати и шкафчики. Все довольно скромно, но видно, что ремонт свежий. Уборные и душевые – чистые и в нормальном состоянии.

Проживание в таком пансионате стоит от 10 тыс. гривен в месяц. Сумма растет в зависимости от сложности ухода, который требуется пожилому человеку. В стоимость включено трехразовое питание.

Однако здесь нет врача или медсестры. То есть это – пансионат без медицинского обслуживания. При этом в администрации говорят, что сотрудники могут в критическом случае поставить укол на месте. И это – огромный риск. Человек без медицинского образования не имеет права делать инъекции.

Клиенты таких заведений часто имеют много хронических болезней, некоторые пережили инсульт или инфаркт. Такие люди нуждаются в квалифицированной помощи. Одна из женщин уверяет, что в пансионат постоянно приезжает семейный врач. Но вряд ли этого достаточно.

В другом пансионате в штате есть медсестра и предусмотрена медицинская помощь. Говорят, что много персонала – по наблюдающему на каждые шесть человек. Комнаты похожи на номера в отеле, а санузлы специально оборудованы для потребностей пожилых людей, даже для лежачих. Питание – пять раз в день (три полноценных приема пищи и два перекуса).

Но и цены соответствующие – от 15 тыс. гривен в месяц. Это за кровать в трехместной комнате. В двухместной цена вырастает до 18 тыс. гривен.

А вот государственных пансионатов родственники пожилых людей избегают как огня. Дело в том, что там нет никаких условий. Даже персонал в таких заведениях признает, что будущее – за частниками.

"По моему мнению, за частными заведениями – будущее. Потому что есть спрос", – говорит директор гериатрического пансионата Виталий Яворской.

В чем тогда проблема?

Практически во всех таких заведениях есть общая беда – ступеньки. И это при том, что на верхних этажах живут лежачие бабушки и дедушки. В случае пожара их обещают эвакуировать на носилках. Но это все равно не соответсвует правилам техники безопасности.

Большинство частных учреждений – арендованные коттеджи. Внутри и снаружи они выглядят красиво. Но вид – это далеко не главное. Они не оборудованы для нужд пожилых людей: нет путей эвакуации, недостаточно широкие проходы, чтобы можно было вывезти кровать на колесах, да и специальные койки есть не у всех лежачих клиентов.

А хуже всего, говорит волонтер Ольга Бондаренко, что государство до сих пор не прописало требования к приютам для пожилых:

"Поэтому кто как видит этот бизнес, так и открывает. Контроля со стороны государства никакого нет, потому что нет нормативных документов".

Например:

В пансионатах многих стран мира лежачих дедушек и бабушек разрешается селить исключительно на первом этаже. У нас таких правил нет, поэтому пожилые люди живут в основном на втором-третьем этаже в комнатах с решетками на окнах. Фактически они обречены на гибель в случае пожара.

Пансионатам в Украине не нужно получать лицензию – государство не контролирует, есть ли у персонала необходимая подготовка, достаточно ли работников в таком заведении и т.д. В погоне за прибылью владельцы уменьшают количество сиделок, и при этом пытаются набрать как можно больше постояльцев.

К тому же у многих жильцов есть умственные отклонения, деменция. За ними нужен постоянный контроль – например, кто-то должен следить, чтобы пожилой человек не закурил в кровати. Такие случаи регулярно происходят и в государственных приютах, где не хватает персонала.

Что же делать?

После трагедии в Харькове по всей стране начались проверки приютов. Чиновники рапортуют, что обнаружили десятки нелегальных заведений. Но на самом деле их в десятки раз больше. Есть даже сеть приютов, которые охватывают различные города.

Это большой бизнес. И сейчас он находится в тени, признает министр социальной политики Марина Лазебная:

"Его надо выводить на свет – обеспечивать прозрачность".

Правительство и депутаты уже работают над проектами законов, которые должны урегулировать деятельность частных домов престарелых.

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И здесь важно, чтобы был не только контроль, но и государственная поддержка таких заведений – например, сниженные налоги. Одновременно с этим должны быть прописаны четкие условия, которые будут обязательными для всех пансионатов.

К слову, в странах Европы и в США уже давно работают преимущественно частные интернаты. Они устроены по блочной системе, когда у каждого жильца – своя маленькая квартирка. При этом ведется постоянное наблюдение, оказываются медуслуги и организовывается досуг... Вот только стоит это все значительно больше, чем даже в самых дорогих пансионатах Украины.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, в каких условиях сейчас находятся те, кто пережил пожар в харьковском доме престарелых.