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В Украине просел курс доллара, евро стал дороже

22 марта, 16:24

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 22 марта

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 23 марта:

22.0323.03Изменение
1 доллар США27,72 грн27,69 грн- 0,03
1 евро32,95 грн33,01 грн+ 0,06

По сравнению со значениями 22 марта доллар подешевел на три копейки после роста курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. Однако за неделю с 16 по 23 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на шесть копеек. При этом эксперты порекомендовали украинцам покупать доллары, пока они не подорожали еще сильнее.

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А вот курс евро на 23 марта вырос на шесть копеек и впервые за неделю поднялся выше психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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