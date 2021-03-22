В Украине просел курс доллара, евро стал дороже

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 23 марта:

22.03 23.03 Изменение 1 доллар США 27,72 грн 27,69 грн - 0,03 1 евро 32,95 грн 33,01 грн + 0,06

По сравнению со значениями 22 марта доллар подешевел на три копейки после роста курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. Однако за неделю с 16 по 23 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на шесть копеек. При этом эксперты порекомендовали украинцам покупать доллары, пока они не подорожали еще сильнее.

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А вот курс евро на 23 марта вырос на шесть копеек и впервые за неделю поднялся выше психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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