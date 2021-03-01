В Украине просели зарплаты: где платят больше и меньше всего (карта)

За год средняя зарплата все равно показала рост

В Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составило 13%. Причиной традиционно стали сезонные факторы – в декабре на показатель влияют выплаты годовых премий, "13-х зарплат" и т.д. А по сравнению с январем-2020 зарплаты выросли на 15%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

Реклама

Киев – 17 533 грн. Донецкая область – 13 786 грн. Днепропетровская область – 12 744 грн. Киевская область – 12 645 грн. Запорожская область – 12 542 грн.

5 областей с самой низкой средней зарплатой:

Черновицкая область – 9 696 грн. Кировоградская область – 9 780 грн. Черниговская область – 9 877 грн. Тернопольская область – 9 922 грн. Херсонская область – 9 971 грн.

В целом средняя зарплата в январе 2021 года была в 2,1 раза выше минимальной.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии – 418 евро против 1312 и 1113 евро соотвественно.

Журналисты "Сегодня" подсчитали, возможно ли настолько повысить зарплаты в Украине. Короткое объяснение – в нашем видео: