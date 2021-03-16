В Украине простаивают атомные и угольные блоки из-за импорта тока из РФ, – Тимошенко

Атомные и угольные электростанции в Украине вынуждены останавливать работу из-за схемы импорта электроэнергии из России и Беларуси. Об этом заявила народный депутат ("Батькивщина") Юлия Тимошенко, сообщает "Obozrevatel".

"Мы имеем вдвое больше возможности генерировать электроэнергию, чем сегодня потребляем. У нас простаивают наши атомные блоки, у нас нет рынка сбыта для нашей тепловой электроэнергии. А в это время вместо того, чтобы правильно построить наше производство, берут и завозят импортную электроэнергию из России и из Белоруссии, закрывая наши собственные мощности", - отметила нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

Импорт электроэнергии из России и Беларуси в условиях профицита собственных генерирующих мощностей политик назвала абсурдом.

По ее словам, у президента есть достаточно полномочий, чтобы буквально за один час прекратить весь беспорядок с импортом электроэнергии из России и Беларуси.

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"Достаточно одного часа рабочего времени президента для того, чтобы прекратить весь беспорядок с ввозом и поставкой электроэнергии по импорту, что абсолютно недопустимо. Сегодня у президента в руках абсолютно вся власть – правительство, силовики, все регуляторы, большинство в парламенте, есть все инструменты", – заявила Тимошенко.

Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт·часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.