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В Украине проверяют получателей субсидий: список самых частых нарушений

12 марта, 16:51

Ксения Капустинская

Минфин обнаружил 2,5 млн сомнительных случаев, большинство проблем подтвердилось

В Украине за год провели верификацию соцвыплат на 455 млрд гривен и обнаружили 2,5 млн случаев, когда получатели нуждались в дополнительных проверках. По 78% таких случаев органы местной власти подтвердили наличие нарушений. Как известно, по итогу местных проверок, например, могут заставить вернуть государству субсидию.

Именно по субсидиям и обнаружили больше всего несоответствий – 70% от общего количества, подсчитали в Минфине.

Самые распространенные проблемы это:

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Напомним, в Украине существует три этапа проверок получателей субсидий:

После этих трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, необходимо ли человеку вернуть полученные деньги.

А о том, как во время карантина начисляют субсидии, ранее рассказали в Кабмине:

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