В Украине пустят с молотка два конфискованных самолета: фото

В Украине на государственном электронном аукционе выставили на продажу два самолета Ан-2. Воздушные суда были конфискованы за контрабанду. Торги состоятся 17 февраля. Общая стартовая цена лотов – 387 804 грн.

Фото: setam.net.ua

Об этом сообщила пресс-служба OpenMarket.

Оба Ан-2 теоретически могут поднять в воздух 12 пассажиров. Крейсерская скорость самолетов – 185 км/год, дальность полетов – до 900 км. Правда, согласно экспертным выводам, текущее техническое состояние не позволяет использовать самолеты по назначению.

Реклама

Самолеты сейчас находятся в г. Ковель Волынской области.

Ан-2 относится к категории легких транспортных самолетов и фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как самолет, который выпускается дольше всех в мире, – почти 70 лет.

Напомним, ранее еще один самолет Ан-2 не удалось продать, поэтому была организована его бесплатная передача воинской части А1688 в Николаеве. Получить имущество бесплатно могут:

органы государственной власти;

учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, детские дома и приемные семьи;

учреждения исполнения наказаний;

следственные изоляторы;

военные формирования;

благотворительные организации;

организации по переработке и утилизации.

Также мы рассказывали, как в Украине пустили с молотка птицефабрику почти за миллиард гривен.