В Украине расширят господдержку аграриев: куда пойдут 500 млн гривен

Помощь сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещения потерь посевов

Украинское правительство расширило направления государственной поддержки сельхозпроизводителей, чтобы отечественный агросектор мог развиваться и конкурировать на мировых рынках.

Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, государственная помощь сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещения потерь посевов вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

В 2021-м Кабмин планирует направить дополнительные 500 млн грн на следующие направления:

государственная поддержка страхования с/х продукции – 50 млн грн;

возмещение потерь от повреждения посевов с/х культур в результате чрезвычайных ситуаций – 240 млн грн.

государственная поддержка с/х производителей, которые используют мелиорированные земли – 50 млн грн;

государственная поддержка производителей органической с/х продукции – 50 млн грн;

поддержка развития отрасли картофелеводства – 60 млн грн;

субсидии из расчета на единицу обрабатываемых угодий – 50 млн грн. 1 га посевов гречихи будет получать 3500 грн дотации.

Читайте также: Украине не хватает гречки: за 20 лет производство упало в четыре раза

Реклама

Актуальность постановления Кабмина вызвана тем, что в 2020 году потери от чрезвычайных ситуаций понесли 357,8 тыс. га сельхозземель. Кроме того, в Украине до 32% выращенного промышленным способом картофеля теряется при хранении из-за отсутствия картофелехранилищ.

Напомним, в 2021-м в бюджете уже предусмотрено 4,5 млрд грн на финансовую поддержку с/х производителей.

Также говорилось, что Верховная Рада согласилась на снижение НДС для агросектора с 20% до 14%.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине спасали аграриев и урожай-2020. Сколько собрали в итоге, узнавайте из сюжета:

Видео: Сегодня