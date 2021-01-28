В Украине растут долги по зарплате: названы ТОП-5 областей и отраслей за 2020 год

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2020 году возросла на 3,4%, и на 1 января 2021 года составила 3,137 млрд грн, тогда как в декабре 2020 года сократилась на 21,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 31,1% и на 1 января 2021 года составила 1,878 млрд грн.

В ТОП-5 областей по росту задолженности в 2020 году попали:

Черновицкая – в 8,9 раза;

Ривненская – в 2,8 раза;

Хмельницкая – в 2,2 раза;

Полтавская – в 2 раза;

Одесская – на 76,4%.

Чуть получше ситуация в Закарпатской (на 67,5%), Кировоградской (на 51,2%), Винницкой (на 47,7%), Николаевской (на 39,9%), Херсонской (на 28,9%), Черкасской (на 27,4%), Волынской (на 24,2%), Харьковской (на 24%), Донецкой (на 22,2%), Запорожской (на 19,6%), Житомирской (на 18,8%), Тернопольской (на 15,9%), Киевской (на 9,2%), Сумской (на 1,6%) и Днепропетровской (на 1,5%) областях.

Сокращение задолженности по зарплате зафиксировано в Луганской (на 84,4%), Львовской (на 47,2%) и Ивано-Франковской (на 6,1%) областях.

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В ТОП-5 отраслей по задолженности в 2020 году попали:

временное размещение и организация питания – в 21 раз (до 7,923 млн грн);

предоставление других видов услуг – более чем в 15 раз (до 1,258 млн грн);

сельское и лесное хозяйство – на 83,5% (до 54,147 млн грн);

здравоохранение и социальное страхование – на 80,2% (до 31,689 млн грн);

государственное управление и оборона – на 70,4% (до 6,157 млн грн).

В других сферах ситуация с задолженностью по зарплате немного лучше: в профессиональной, научной и технической деятельности – на 46,1% (до 266,976 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 45,7% (до 9,395 млн грн), финансовой и страховой деятельности – на 43,2% (до 15,738 млн грн), на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 32% (до 277,351 млн грн), в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания – на 25,9% (до 14,263 млн грн), образовании – на 24,2% (до 16,550 млн грн), операций с недвижимостью – на 3,4% (до 53,607 млн грн), в строительстве – на 1,2% ( до 43,777 млн грн).

В то же время в 2020 году сократилась задолженность в сфере оптовой и розничной торговли – на 6,3% (до 38,232 млн грн), на предприятиях промышленности – на 4,7% (до 2,299 млрд грн).

Напомним, в Верховной Раде 79 нардепов не получили зарплату за декабрь-2020 из-за прогулов пленарных заседаний. В общей сложности народных избранников оштрафовали на 3,3 млн грн.

Также сообщалось, что зарплаты учителей в Украине вырастут на 20% уже в январе, то есть в феврале учителя должны получить больше денег за предыдущий месяц.

Ранее рассказывалось о бунте портовиков из-за долга по зарплате в 60 млн грн: