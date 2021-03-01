В Украине растут долги по зарплате: названы ТОП-5 областей и отраслей за январь 2021

В Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составило 13%. Однако, кроме снижения зарплаты, растет задолженность по ней.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в январе 2021 года выросла на 13,8%, и на 1 февраля 2021 года составила 2,972 млрд грн.

К началу февраля основная доля суммы задолженности приходилась на промышленность (74,8%), профессиональную, научную и техническую деятельность (9,2%). При этом более половины долга образовано в Донецкой (21,2%), Харьковской (16,5%) областях и Киеве (14,6%).

В ТОП-5 областей по росту задолженности в январе-2021 попали:

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Винницкая – 208,4% (23,3 млн грн)

Хмельницкая – 198,2% (15,6 млн грн)

Львовская – 194,4% (107,9 млн грн)

Черновицкая – 157,3% (1,86 млн грн)

Херсонская – 154,2% (35,3 млн грн)

Немного от них отстали Закарпатская – 148,1% (9,4 млн грн) и Одесская – 146,5% (75,3 млн грн) области, а также Киев 143,0 (434,6 млн грн).

Удручает запад страны: Ровенская – 140,3% (17,5 млн грн), Тернопольская – 135,2% (38,4 млн грн) и Ивано-Франковская – 134,1% (35,8 млн грн) области.

Чуть лучше ситуация в Кировоградской – 132,4% (13,5 млн грн), Харьковской – 120,7% (49,2 млн грн), Житомирской – 119,8% (14,4 млн грн), Запорожской – 118,7% (88,5 млн грн), Днепропетровской – 114,4% (34,1 млн грн), Киевской – 111,9 (38,3 млн грн), Полтавской – 106,6% (103,8 млн грн) и Сумской 100,4% (312,3 млн грн) областях.

К счастью, в некоторых областях задолженность по зарплате сокращается: в Донецкой – 97,4% (630,4 млн грн), Николаевской – 95,1% (44,9 млн грн), Волынской – 80,6% (26,5 млн грн), Черкасской – 74,8% (29,9 млн грн), Черниговской – 78,1 (12,7 млн грн) и Луганской 52,7% (29,2 млн грн).

ТОП-5 отраслей по задолженности по видам экономической деятельности в январе-2021:

Строительство 297,2% (76,5 млн грн);

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 240,8 (1,66 млн грн);

Информация и телекоммуникации – 229,4% (10,6 млн грн);

Здравоохранение и предоставление социальной помощи 191,2 (53,1 млн грн);

Операции с недвижимым имуществом – 160,4% (36,5 млн грн).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по сравнению с январем-2020 зарплаты выросли на 15%.

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